ألــوان| راغب عيّاد.. رائد التعبيرية الاجتماعية مزج بين الشعبية والمدنية

راغب عياد.. فنان تشكيلي مصري، نجح فى مزج الحياة الشعبية بثقافة المدينة، ليصبح رائدًا للتعبيرية الاجتماعية، حيث استخدم أسلوب المدرسة الواقعية التى تهتم بنقل ومحاكاة الأشكال والأشياء والعناصر من الطبيعية.

ولد راغب عياد عام ١٨٩٢م لعائلة قبطية في حي الفجالة في مدينة القاهرة، درس في مدرسة الفرير الفرنسية، وفي عام ١٩٠٨م كان واحدًا من الطلاب في أول دفعة تلتحق بمدرسة الفنون الجميلة في القاهرة، وفي عام ١٩١١م تخرج فى المدرسة، وعمل بتدريس الرسم في المدرسة الثانوية القبطية والمدرسة القبطية الكبرى أيضًا.

منظوره الفنى والفكرى

اختير عياد في عام ١٩٢٤م، من قبل الرسام الإيطالي باولو فورسيلا للدراسة في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة، وتخرج فى قسم الفنون الزخرفية في روما عام ١٩٢٨م، واقترح تأسيس أكاديمية للفنون المصرية في روما على غرار العديد من الأكاديميات، وعاد إلى مصر محملًا بثقافة وفن أثرى بها بلاده طوال فترة حياته اللاحقة التي عاشها في مصر.

رفض عياد قواعد الأكاديمية البحتة التي كانت تدرس في المؤسسات الفنية في مصر، مثل الرسوم من التماثيل، لأنه كان يعتقد أنها هامدة لا حياة فيها، فتحرر عياد من قواعد الرسم التقليدية، وابتكر أسلوبه الخاص في الرسم، وكان مولعًا بالفنون المصرية القديمة، فجمع بين الأساليب الفنية الحديثة في أوروبا وبين الصور المأخوذة من واقع الحياة المحلية في مصر.

المعارض التي أقامها راغب عياد

أقام الفنان التشكيلي راغب عياد الكثير من المعارض، والتي تخطت الأربعين معرضًا وشاركت أعماله في العديد من المعارض المحلية والدولية.

معارض محلية

شارك راغب عياد في مجموعة المعارض التي نظمتها جمعية محبي الفنون الجميلة تحت اسم ”صالون القاهرة” واستمرت تلك المعارض قرابة النصف قرن وكان عياد دائم المُشركة بها وضمت أهم الأعمال الفنية التي قام بها.

شاركت أعماله في الصالون الأول لفن الرسم ”أبيض-أسود” وذلك بمركز الجزيرة الفنون.

معرض القاعة والذي أُقيم بقاعة بيكاسو في حي الزمالك.

معرض جاليري والذي أُقيم بقاعة أكسترا.

المعرض السنوي (التشكيل في الفن) والذي أقيم بجاليري المسار في دورته الرابعة.

معرض ”فن حائطك” والذي أقيم في قاعة سفر خان بحي الزمالك.

معرض ضفيرة والذي أقيم للربط ما بين المواهب الفنية الجديدة وجيل الرواد تحت مسمى ”الجد والحفيد” وذلك بقاعة أبعاد بمتحف الفن المصري الحديث.

ومعرض “رحلة العائلة المقدسة” والذي أقيم في قاعة بيكاسو في حي الزمالك.

معرض “مفاتيح الإبداع” والذي أقيم في متحف الخزف الإسلامي (قصر الأمير عمرو إبراهيم).

معرض ”من مختار إلى الجاذبية” وذلك جاليري آلت توكس في حي الزمالك.

ومعرض “صالون القاهرة للفنون التشكيلية” الذي أقيم في قصر الفنون.

معرض ”مقتنيات متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية“ وذلك بقاعة “الباب -سليم” وذلك بمتحف الفن المصري الحديث.

معارض دولية

شاركت أعماله في معرضين بالخارج وهما:

معرض ”الفنانون العرب بين إيطاليا والبحر المتوسط” والذي أقيم بقاعة أفق واحد وذلك بمتحف محمد محمود خليل وحرمه

معرض “من النيل إلى الحرمين” والذي أقيم بأتيليه جدة للفنون داخل المملكة العربية السعودية.

جوائز وأوسمة

نال راغب عياد تقديرًا لفنه وسام من درجة "فارس" من إيطاليا وذلك عام ١٩٣٦، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون إضافة إلى وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى وذلك عام ١٩٦٤.

رحيل رائد التعبيرية الاجتماعية

رحل الفنان الكبير راغب عياد عن عمر يناهز ٩٠ عامًا، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي ما زالت تعرض حتى عصرنا هذا، وكان ذلك في عام ١٩٨٢م.