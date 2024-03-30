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السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عمر جابر: مباراة فيوتشر مهمة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

عمر جابر
عمر جابر
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قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة فيوتشر المقرر لها غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهمة للنادي  وللاعبين والجهاز الفني.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :" نحن على ثقة من تقديم مباراة كبيرة، والفريق كان يتدرب بصورة جيدة خلال فترة التوقف".

وأضاف عمر جابر :" تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب باستاد القاهرة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

الزمالك عمر جابر فيوتشر أيمن مصطفى