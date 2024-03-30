اقرأ غدًا في «البوابة».. الصهاينة يتحدون العالم.. الاحتلال يواصل تدمير غزة وقتل الفلسطينيين رغم قرارات مجلس الأمن والعدل الدولية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 31 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
الصهاينة يتحدون العالم.. الاحتلال يواصل تدمير غزة وقتل الفلسطينيين رغم قرارات مجلس الأمن والعدل الدولية
الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لحصار غزة
واشنطن تقرر تزويد تل أبيب بطائرات حربية وقذائف
السيسى يوجه بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة
«زيلينسكى:» بدون الدعم الأمريكى مضطرون للتراجع والانسحاب أمام روسيا
الرئيس السنغالى: المنتخب يؤدى اليمين الدستورية.. الثلاثاء
مستوى تاريخى.. 9.2 % زيادة فى أسعار الذهب عالميا خلال مارس
خيمة «البوابة»
روجينا: طيبة «نصرة» سبب ما حدث لها فى «سر إلهى»
مصطفى بيومى يكتب: زوزو نبيل الصوت الأعظم فى تاريخ السينما المصرية
الفنان راغب عياد.. رائد التعبيرية الاجتماعية الذى مزج بين الشعبية والمدنية