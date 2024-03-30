الرئيس السيسي يؤدي اليمين الثلاثاء.. تعرف على حفل التنصيب

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبداية الولاية الثالثة.

نرصد في نقاط أبرز المعلومات عن حفل التنصيب:

- موكب الرئيس السيسي يتجه إلى مجلس النواب.

- يستقبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي وسط مراسم استقبال رسمية

- عزف السلام الوطني.

- ستطلق المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس السيسي.

- دخول الرئيس السيسي مجلس النواب ومصافحة كبار رجال الدولة

- تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالة التي وردت للمجلس متضمنة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة

- يوجه السيسي كلمة في فعاليات التنصيب للشعب المصري تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات وكذلك التأكيد على تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.

- يركز خطاب الرئيس على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخليا وخارجيا وعددا من الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا.

- زيارة النصب التذكاري ووضع أكاليل الورد.

- يرفع الرئيس السيسي العلم إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

- يتفقد الرئيس السيسي العاصمة الجديدة لمتابعة مستجدات تنفيذ عددا من المشروعات داخل نطاق العاصمة الجديدة.

- إقامة احتفالية كبرى بمناسبة بداية الولاية الثالثة للرئيس السيسي.

- حفل تنصيب الرئيس السيسي سيكون بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

- تنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

- وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.