الزمالك بالزي التقليدي في مواجهة فيوتشر غدًا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر.

في نفس الوقت يرتدي فريق فيوتشر زيه باللون الأحمر كاملاً على أن يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.