تتقدم البوابة نيوز بأصدق التهاني لـ الإعلامية «داليا عبدالرحيم» مقدمة برنامج الضفة الأخرى، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، لعقد قرانها على أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال الدكتور «محمد صلاح سالم».
عُقد القران وسط أجواء عائلية مبهجة ومليئة بالفرحة والسعادة بفندق هلنان دريم لاند، واقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء.
يذكر أن الإعلامية داليا عبدالرحيم ابنة الدكتور «عبدالرحيم علي» رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز.
وتتمنى أسرة البوابة نيوز للعروسين حياة سعيدة سائلين المولى عز وجل أن يرزقهما السعادة والبركة في حياتهما، والذرية الصالحة.
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في أجواء عائلية.. الإعلامية داليا عبد الرحيم تحتفل بزفافها على رجل الأعمال الدكتور محمد صلاح سالم
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تتقدم البوابة نيوز بأصدق التهاني لـ الإعلامية «داليا عبدالرحيم» مقدمة برنامج الضفة الأخرى، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، لعقد قرانها على أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال الدكتور «محمد صلاح سالم».
تتقدم البوابة نيوز بأصدق التهاني لـ الإعلامية «داليا عبدالرحيم» مقدمة برنامج الضفة الأخرى، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، لعقد قرانها على أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال الدكتور «محمد صلاح سالم».