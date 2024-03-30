«روبوست» أول منظومة مصرية لإدارة خدمات التوصيل الذكي

كشفت شركة «روبوست»، المصرية الناشئة للتكنولوجيا والمتخصصة في تطوير حلول خدمات التوصيل واللوجستيات باستخدام الذكاء الاصطناعي «SaaS»، عن نجاحها فى تطوير أول منظومة تكنولوجية ذكية شاملة لإدارة خدمات التوصيل عبر توظيفها الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعى، مما جعلها رائدة وسباقة فى هذا المجال ومتفوقه على جميع منافسيها، خاصةً الشركات العالمية، ومحققةً نجاحًا كبيرًا في مضاعفة عدد عملائها بالسوق المصرية، وهو ما يشكل قاعدة ودفعة قوية للتوسع فى تصدير المنظومة للخارج، حيث تخطط الشركة لتعزيز تواجدها فى أسواق منطقة الخليج العربي خلال عام 2024، لاسيما فى كل من السعودية والكويت، عبر فتح مكاتب لها وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الإقليمى وتقديم منظومة حلولها الذكية لتطوير خدمات التوصيل.

صرح بذلك محمد جسرها، المؤسس والرئيس التنفيذي «CEO» لشركة «روبوست»، مضيفا “إن الشركة نجحت للمرة الاولى في ميكنة كافة عمليات التشغيل لخدمات التوصيل بنسبة 99.8% بحيث لا يتم تدخل أي عنصر بشري، منذ لحظه تلقى الطلب من العميل وحتى حصوله على الطلب، مع تطبيق أفضل المعايير في اختيار السائقين، مما أدى لاكتساب ثقة كل من الشركات والسائقين في نزاهة حلولنا، وبما ساهم في نجاحنا في اعتماد الكثير من العلامات التجارية الكبرى على حلولنا الذكية ومنها على سبيل المثال كافة فروع «بافالو برجر، وصيدليات العزبي، وجملتي» في أسواق إقليمية تشمل مصر، السعودية، الكويت، المغرب، وتونس”.

وتابع: “من خلال الاستفادة من منظومة التعلم الآلي المملوك لدينا، قمنا بوضع معايير أعلى لأفضل الممارسات، من خلال ابتكار تقنية ما قبل التوصيل، التي تقدم الإرسال التلقائي الدقيق بفضل اتخاذ القرارات المميكنة داخل المتجر، بالإضافة لخطوط السير الذكية للسائقين استنادًا إلى العناوين النصية، وهو مثالي للطلبات القادمة عبر الهاتف، والتي تمثل قرابة الـ70% من الطلبات إلى جانب الرواتب الفورية للأسطول، والخرائط الحرارية للعملاء والتحليلات للمساعدة في تعزيز رضا العميل. كما تتعمق «روبوست» في أدق تفاصيل العمليات مع السيطرة على الأسطول بالذكاء الاصطناعي لضمان الكشف المتقدم عن أي محاولات التلاعب”.

من ناحيته، قال الدكتور حسن جسرها، الشريك المؤسس لشركة «روبوست»، أنه "للمرة الأولى التى تنجح فيها شركة تكنولوجيا مصرية فى إعادة تعريف معنى عمليات التوصيل المميكن من خلال تطبيق التكنولوجيا الخاصة بنا على أدق التفاصيل لعملائنا بما يسمح لهم بالتركيز على نشاطهم الأساسى مع ضمان حصولها على تحليل دورى مفصل عن كفاءة أداء السائقين، والسماح لهم بمكافئة الجادين منهم، وتقليل الشكاوى من المستخدمين، اننا نقدم حلولنا الذكية لعملائنا عبر مفهوم الاشتراك الشهرى الموحد فى الحصول على الخدمة " SaaS “ بصرف النظر عن عدد السائقين لدى العملاء”.

وأردف: تخطط الشركة للدخول فى مجال ميكنة خدمات التوصيل الذكى لقطاع التجارة الإلكترونية بشقية «B2C وB2B»، حيث يُعد قطاعًا كبيرًا جدًا، ويحتاج إلى مزيد من التنظيم بما يوفر قيمة مضافة حقيقة مميزة لجميع الأطراف المعنية وبما يمنح عملاءنا السيطرة الكاملة على أساطيلهم، سواء من السيارات أو الدراجات البخارية أو الدراجات الهوائية، وتعزيز إنتاجية السائقين بالاضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء عن خدمات التوصيل.