المداح 4 الحلقة 21 - حمادة هلال يحرق الجنية مليكة.. وشقيقه يتورط في قتل ابنه

شهدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "المداح 4 – أسطورة العودة" العديد من الأحداث المثيرة لعائلة صابر المداح (حمادة هلال)، تبدأ الأحداث بتخطيط أفراد عصابة زين (محمد عز) مع حسن سلام (خالد سرحان) شقيق المداح بفتح المقبرة الفرعونية عن طريق ذبح أحد الأطفال صاحب علامات مميزة لكي تبوح المقبرة بأسرارها لهم وتفتح خزائنها.

تقوم العصابة بخطف أحد الأطفال وقتله والاتصال بحسن لكي يقوم بدفن الجثة، ويقوم حسن بإلقاء الجثة في البحيرة، ويكتشف بعدما يلقيها في البحر أن الجثة هي جثمان ابنه (علي) بعدما قامت العصابة بخطفة من أمام منزل طليقته منال (دنيا عبدالعزيز).

عندما يعلم حسن انه السبب في قتل ابنه علي يقوم بالاتصال بالعصابة وتعنيفهم، لكن العصابة تقوم بضربه فينهار حسن ويدخل في حالة جنون، ويعرف أهل البلد أنه السبب في قتل ابنه.

يذهب صابر المداح إلى منزل آمنة الصقارة، ويقوم بمعالجة زوجها من مس الجن وتظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) له ولكنه يحرقها بسيطرة الخاتم النوراني الذي يمتلكه أثناء معالجة زوج آمنة الصقارة، ويكلف أحد أصدقائه بترميم منزلها الذي تسبب في موت بناتها بعدما سقط سطح المنزل عليهن.

تكشف نهاية الحلقة مفاجأة من العيار الثقيل، نجد أن قتل ابن حسن مجرد لعبة من الجن بالتعاون مع زين (محمد عز) زوج منال (دنيا عبدالعزيز) بعدما رأي صابر المداح رؤية كشفت له كل التفاصيل فذهب إلى المنزل المهجور الذي قتل داخله الطفل ليجد ان العصابة تخطط لسرقة محتوياتها بمعرفة زين.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.