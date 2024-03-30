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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رسالة تهديد لـ «نتنياهو» من عائلات المحتجزين لدى حماس

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
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اتهمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإحباط مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، بحسب ما ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال احتجاجات مناهضة للحكومة الإسرائيلية شهدت مشاركة آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في غزة عن خطوات للتصعيد من أجل الوصول لاتفاق للإفراج عن الرهائن.

وهتف المتظاهرون في إشارة إلي نتنياهو: "سنعمل على إزالتك فورا من السلطة"، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتطبيق إجراءات خاصة ضد الآلاف الذين يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد ضد حكومة نتنياهو.

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