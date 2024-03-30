الدوري القطري.. حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام قطر

أعلن الإسباني خوسيه مورسيا، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قطر، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الوكرة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره قطر بملعب سحيم بن حمد، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة في مباراة الليلة، ليواصل حجز مكانه في تشكيل المدرب مورسيا.

وكان حمدي فتحي، شارك في فوز الوكرة على أم صلال بالجولة الماضية من الدوري القطري، قبل انضمامه لصفوف المنتخب الوطني لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

ويحتل فريق الوكرة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 34 نقطة، بفارق 6 نقاط عن السد المتصدر، بينما يأتي قطر في المركز العاشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل الوكرة لمواجهة قطر

حراسة المرمى: سعود الخاطر

خط الدفاع: لوكاس مينديس - المهدي علي - ترنت ساينسبري - رابح بوصافي

خط الوسط: حمدي فتحي - عمر صلاح - خالد علي

وفي الهجوم: محمد بن يطو - جيلسون دالا - أيوب عسال.