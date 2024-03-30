«أمازون مصر» تُطلق عروض موسم عيد الفطر بتخفيضات تصل إلى 50%

أعلنت «أمازون مصر» عن انطلاق موسم عروض عيد الفطر، الذي بدأ في 28 مارس الجاري حصريًا لأعضاء «أمازون برايم» ويستمر حتى 6 إبريل المقبل، وتشمل العروض تخفيضات تصل إلى 50% على مئات الآلاف من المنتجات من مختلف الفئات، بما في ذلك الأزياء وأجهزة المطبخ والمنزل والإلكترونيات وغيرها.

يتمكن أعضاء «أمازون برايم» من الاستمتاع بـ24 ساعة مبكرة من العروض الحصرية، بينما يتاح لجميع عملاء «أمازون» الانضمام إلى العروض اعتبارًا من يوم 29 مارس، وسيتمكن حاملو بطاقات بنك مصر من الحصول على خصم يصل إلى 25% بحد أقصى 300 جنيه مصري، بينما ستتوفر خطط التقسيط بدون فوائد مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء «اتصالات كاش» الاستمتاع بخصومات إضافية على موقع «أمازون.كوم» وسيتاح لأعضاء «أمازون برايم» الاستمتاع بالتوصيل السريع والمجاني.

قال عمر الصاحي، المدير العام لـ«أمازون مصر»: «نحن في أمازون مصر نفهم أهمية العائلة والاحتفالات خلال عيد الفطر المبارك، لذا نأمل أن تُساعد عروضنا في جعل هذه المناسبة أكثر تميزًا لعملائنا من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة»، مُضيفًا: «نحن دائمًا نضع عملائنا في محور اهتمامنا، ولذا نسعى جاهدين لتوفير تجربة تسوق موثوقة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم».

يتيح تطبيق «أمازون» للعملاء تجربة تسوق سهلة ومرنة، مع إمكانية الدفع عند الاستلام وخيارات دفع متعددة.