إطلاق سلسلة هواتف «realme 12 Pro» بمميزات تصوير مبتكرة

أطلقت شركة «realme»، سلسلة «realme 12 Pro»، مُعلنة أن السلسلة الجديدة ستعيد تحديد معايير الهواتف الذكية وستقدم تجربة استثنائية للمستخدمين.

وتم اختيار الفنان المصري الشهير أحمد حاتم، ليكون أيقونة التصوير لسلسلة «realme 12 Pro»، حيث يجسد «حاتم» الابتكار والإبداع الذي تميزت به العلامة التجارية.

أكدت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة بشركة «realme» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذه السلسلة ستضع معايير جديدة لجودة الحياة من خلال إمكانيات التصوير الاستثنائية والقدرات الفائقة لمساعدة المستخدمين في أعمالهم بسهولة.

وأضافت «يحيى»، أن شركة «realme» تضع المستخدمين على رأس أولوياتها، وتركز على الابتكار والاستجابة لاحتياجات الشباب وتوسيع حدود الإبداع لتلبية تطلعاتهم.

من جانبها، قامت شركة «realme» بتعزيز تقنياتها من خلال إطلاق سلسلة «realme 12 Pro»، والتي تتميز بعدسة مقربة مبتكرة من نوع «Periscope»، مما يوفر وضوحًا وتنوعًا ملحوظًا في التصوير الفوتوغرافي بتكلفة مناسبة.

وتمثل سلسلة «realme 12 Pro» قفزة كبيرة في التقنيات الحديثة، حيث تعتمد على معالجات ثمانية النوى متطورة وواجهة مستخدم جديدة تعتمد على نظام أندرويد 13، مع شراكة استراتيجية مع «كوالكوم» لتعزيز قدرات التصوير بإضافة خوارزميات مُتقدمة في مجال «RAW».

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف «realme 12 Pro+ 5G» بمعالج «Snapdragon S7» من الجيل الثاني، مما يوفر أداءً فائقًا، في حين يأتي هاتف «realme 12 Pro» بمعالج «Snapdragon 6 Gen 1»، مما يضمن أداء وكفاءة متميزين لكلا الطرازين.

وتقدم سلسلة «realme 12 Pro تجربة مشاهدة واستماع ممتازة بفضل شاشتها «OLED» منحنية بحجم 6.7 بوصة وتردد 120 هرتز، بالإضافة إلى شحن «SUPERVOOC» بقوة 67 واط وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.