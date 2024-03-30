القومي للسينما ينتهي من تصوير فيلم المعهد العالي للسينما

انتهي مؤخراً المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر من تصوير المشاهد الأخيرة بفيلم المعهد العالي للسينما للمخرج محمود سالم.



وتدور أحداث الفيلم حول تاريخ المعهد العالي للسينما وخريجي المعهد من الفنانين الذين يعدون من أهم الفنانين الموجودين حالياً علي الساحه الفنية ، ما بين كتاب أفلام ومخرجين ومديرين تصوير ومديرين إنتاج ومونتيرين ومهندسين صوت ،وغيرها من الاقسام الفنية ، حيث يسرد الفيلم ما قدمه هؤلاء الفنانين طوال مشوارهم الفني من أعمال هامه في تاريخ السينما المصرية .

كما يطرح الفيلم مراحل تطور المعهد العالي للسينما منذ عدة سنوات وما وصل إليه حالياً من تطور سواء علي المستوي التعليمي أو العلمي.

ويشارك بفريق عمل الفيلم كلاً من مدير تصوير محمد مطر، مدير إنتاج كريم الحسيني، مهندس صوت بسام فرحات، إلي جانب عدد من الفنانيين.