حياة كريمة تنظم أكبر إفطار جماعي المسلمين والمسيحيين ببهتيم

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، أكبر إفطار جماعي جمع المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بحضور 2000 شخص من الأهالي والأطفال والشباب والشيوخ والقساوسة احتفالا بصوم رمضان وصوم العذراء.

أوضح العقيد أحمد عيد رئيس مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، أن الإفطار جمع عنصري الأمة، حيث تجاور الأقباط والمسلمين في مأدبة واحدة بحضور أعضاء ومتطوعي المؤسسة الذين نظموا الاحتفالية بمشاركة الشخصيات العامة بشبرا الخيمة والجمعيات المختلفة وشباب وأهالي المنطقة.

وقال عيد، أن الهدف من الإفطار هو نشر السعادة والبهجة، من خلال أنشطة عديدة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، بمشاركة رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة موضحا أن الفاعليات شارك فيها 2000 شخص وضمت أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، كما جرى توزيع هدايا وألعاب تعليمية، توعية بمخاطر التدخين والإدمان وألعاب تعليمية وندوة دينية وأنشطة ترفيهية.

أوضح مصطفى السيد، منسق حياة كريمة بالقليوبية، أن الأفكار تأتي ضمن مبادرة السعادة التي أطلقتها حياة كريمة في رمضان والتي تضم عددا كبيرا من الأنشطة والخدمات التنموية بما يسهم في النهاية بضمان حياة كريمة لكل مواطن في جميع محافظات مصر ومنها محافظة القليوبية.

أكبر إفطار

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