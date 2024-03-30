إحالة ربة منزل للجنايات لاتجارها بأقراص ترامادول في السلام

قررت نيابة السلام اليوم السبت ،إحالة ربة منزل لمحكمة جنايات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،تلقت معلومات تفيد قيام ربة منزل، بالاتجار في المواد المخدرة ،وبعمل التحريات اللازمة ،وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمة داخل مسكنها وتفتيشها عثر علي كيس اسود تبين بداخله مخدر الحشيش يزن ٥٠٠ جرام، واقراص الترامادول، واعترفت بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.