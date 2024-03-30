تحديد هوية ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، عن تحديد هويات 134 قتيلا من ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس بموسكو.

وذكرت وكالة "فوربس" أن المحققين قد تمكنوا من تحديد الهويات لهؤلاء الضحايا.

وبحسب آخر الإحصائيات التي أصدرتها وزارة حالات الطوارئ، فإن عدد ضحايا الهجوم بلغ 144 قتيلا و551 جريح. يقوم فريق عمل طبي بإجراء الفحوصات الجينية للضحايا الباقين، وذلك لتحديد هوياتهم بدقة.

تحاول السلطات الروسية جاهدة تحديد هويات جميع الضحايا، وتقديم الدعم لعائلاتهم في هذا الوقت العصيب. إن هذا الحادث الإرهابي أحزن الشعب الروسي بأسره، ويجب علينا جميعًا الوقوف معًا في مواجهة مثل هذه الأعمال الشنيعة.