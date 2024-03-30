وزير التموين: متابعة خفض الأسعار بعد توفير الدولار

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير .

كما أكد علي استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع شهدت انخفاضا ملحوظا كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.

وطلب المصيلحي التركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال، إنه تم توجيه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيراً إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وأشار كمال إلى أنه وجه مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية.

وأضاف أن توجيهات الدكتور الوزير شملت كذلك إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.