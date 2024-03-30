إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أسفل الطريق الإقليمي بالقليوبية

شهد طريق كفر شكر أسفل الطريق الإقليمي حادث تصادم ميكروباص بالحاجز الخرساني أسفل الطريق الإقليمي اتجاه بنها، وإصابة 5 أشخاص، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل المصابين، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع السيارات وتجنيبها للحفاظ على السيولة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالحاجز الخرساني أسفل الطريق الإقليمي اتجاه بنها ووجود مصابين.

انتقل رجال المرور بقيادة المقدم مصطفي عطية رئيس عمليات المرور لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني إثر السير عكس الاتجاه أسفل الطريق الإقليمي اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع وتجنيب الميكروباص، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق.