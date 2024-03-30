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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"رامز جاب من الآخر".. هدى المفتي وأحمد مالك ضيفا حلقة الليلة

هدى المفتي وأحمد
هدى المفتي وأحمد مالك ضيوف حلقة رامز جاب من الآخر
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يحل كل من الفنانة هدى المفتي والفنان أحمد مالك ضيفين، في حلقة الليلة من برنامج "رامز جاب من الآخر" المذاع على شاشة قناة MBC مصر، عقب آذان المغرب مباشرة.

يستضيف رامز جلال عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، خلال برنامجه التليفزيوني أبرزهم: أيتن عامر، انتصار، ميرهان حسين، محمد أنور، كزبرة، عبد الله السعيد، حمادة هلال، أحمد فهمي، أحمد السقا، علي البليهي، باكيلا الكيك، فراس البريكان، مي عمر، محمود كهربا، بدرة، سمية الخشاب، جوهرة، أحمد حسام ميدو، أوس أوس، محمد شاهين، نجلاء بدر، حمو بيكا، باسم سمرة، محمد ثروت، محمد لطفي، أحمد عيد، إمام عاشور.

وفي هذا السياق تشهد الحلقات المقبلة من برنامج "رامز جاب من الآخر" عدد من النجوم وحسب البرومو التشويقي للعمل، ستشهد الحلقات المقبلة، كلا من: محمد أبو جبل، محمد رياض، وآخرين.

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