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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. مطران بورسعيد يترأس جنازة القمص شنودة فتحي

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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ترأس الأنبا تادرس، مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها، اليوم السبت، صلاة الجنازة على القمص شنودة فتحي، كاهن كنيسة مارجرجس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وذلك بالكنيسة ذاتها، بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية وأعداد غفيرة من الأخوة الأقباط في ظل حالة من الحزن والبكاء.

وشارك آباء المجمع المقدس  للكنيسة القبطية في تقديم التعازى للأنبا تادرس، وآباء كهنة من محافظات مختلفة في جنازة مهيبة، كما أرسل عدد أخر من الأساقفة والرهبان من داخل مصر وخارجها برقيات تعازي في وفاة القمص شنوده فتحى.

حضر الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشخصيات العامة، ونواب بورسعيد وقياداتها والمسؤولين بها.

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جنازة كنيسة بورسعيد مطران مطران بورسعيد