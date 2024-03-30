لا أجلس بجوار الباب.. بايدن يسخر من حوادث طائرات بوينج

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من شركة بوينج للطيران خلال حفل جمع التبرعات لحملته.

وأشار بايدن إلى أن، ابتعاده عن أبواب الطائرة الرئاسية، التي تنتجها الشركة، يأتي هذا التعليق، في ظل سلسلة حوادث مؤسفة وقعت مؤخرًا على طائرات بوينج خلال الرحلات.

وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قام بايدن بتوجيه هذا النكتة خلال الحفل الخيري في قاعة موسيقى راديو سيتي. وجاءت هذه السخرية بعد سؤال من مقدم البرنامج "Late Show" على شبكة "سي بي إس" حول تدابير الأمان المتخذة على طائرة الرئاسة قبل رحلتها إلى مدينة نيويورك.

بايدن لم يتوقف عند النكتة فقط، بل استمر في إشارة إلى أهمية سلامة الركاب وضرورة التأكد من أن الأجهزة والمعدات الطائرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. من خلال هذه التصريحات، أكد بايدن على أهمية السلامة في الطيران وضرورة توخي الحذر في هذا الصدد