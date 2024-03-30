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السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الزراعة: طرح كعك العيد بأسعار مخفضة في معرض خير مزارعنا لأهالينا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعه للمتابعة والمشرف العام علي المنافذ والمعارض، انه قد تقرر اليوم انخفاض اسعار الاسماك البلطي درجة اولي لتصل الي 65 جنيه، والدرجة الثانية 55 جنيه، والدرجه الثالثه 45 جنيه للكيلو، كما انخفضت اسعار زجاجه الزيت ماركه غاليه وزن 750 جرام لتصل الي 48 جنيه، واللوبيا وزن ربع كيلو لسعر 15 جنيه.

واضاف صالح انه قد تم ايضا ضخ كميات كبيره من كعك وبسكوت العيد، من انتاج معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية التايع للوزارة، باسعار مخفضة، لدعم المواطنين مع حلول عيد الفطر المبارك، في معرض خير مزارعنا لأهالينا.

الاسماك البلطي الزيت كعك وبسكوت العيد