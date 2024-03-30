العراق: انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضاتنا مع التحالف الدولي

أعلن العراق السبت انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضاته مع التحالف الدولي لبحث إنهاء دوره في البلاد، رغم التحذيرات الأمريكية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إن "الجولة الثالثة من المباحثات الأمنية مع التحالف الدولي انتهت"، مشيرًا إلى أن "الجولة الرابعة ستكون خلال الأسبوعين المقبلين".

وتشكلت لجنة في أغسطس 2023، لبحث حاجة العراق إلى بقاء قوات التحالف الدولي في ضوء التجاذبات السياسية الداخلية، لكن عملها توقف.



لكن مع اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي، واستهداف فصائل عراقية قواعد التحالف، والرد الأمريكي عليها سارعت الحكومة في بغداد لاستئناف المفاوضات.