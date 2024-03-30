إسماعيل فاروق مخرج "حق عرب": المتحدة صنعت فارقًا في الدراما المصرية

أعرب المخرج إسماعيل فاروق عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسله "حق عرب" يوميًا في الشارع المصري؛ وذلك منذ بداية عرض المسلسل في أول أيام الشهر الكريم؛ متمنيًا أن يستمر الجمهور في متابعة العشر حلقات المتبقية من العمل في رمضان 2024؛ مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صنعت فارقًا في الدراما المصرية.

وأشاد فاروق في تصريحات صحفية اليوم السبت؛ بشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ وذلك لما وفرته الجهة المنتجة من إمكانيات لخروج المسلسل بهذا الشكل الذي يليق بالجمهور المصري والعربي؛ مؤكدًا أن هناك جهد مبذول وكبير من المشرف العام على الإنتاج حسام شوقي؛ ودعم العمل بشكل كبير.

وجاءت تصريحات إسماعيل فاروق عقب انتهاء تصوير المسلسل بالكامل منذ يومين؛ حيث يتابع حاليًا مراحل المكساج والصوت وغيرها من الأمور الفنية؛ متمنياً أن تنال باقي حلقات العمل نجاحًا كبيرًا مثلما حدث بالحلقات الأولى.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.