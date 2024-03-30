طفرة بالمشروعات القومية في البحيرة.. منطقة لوجستية تجارية توفر 25 ألف فرص عمل للشباب

تشهد محافظة البحيرة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة تنموية في كافة القطاعات، بتنفيذ مشروعات قومية تستهدف توفير ألاف فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ضمن استراتيجية الدولة والتي تستهدف قطاعات " التعليم والصحة والبحث العلمي الصناعة والزراعة والطاقة وغيرها من المحاورة".

ومن أبرز المشروعات القومية التي تنفذ علي أرض المحافظة، المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ولايته الثانية، حيث حظيت محافظة البحيرة، بتنفيذ المبادرة في 6 مراكز بالمرحلة الأولي، بواقع 3915 مشروعا فى شتى القطاعات بمراكز " دمنهور، كفر الدوار، أبو حمصن حوش عيسى، أبو المطامير، وادي النطرون"، بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من 3967 تابعا، وتجاوزت التكلفة الإستثمارية للمشروعات بالمبادرة نحو 44 مليار جنيه، هذا بالإضافة لإدراج 3 مراكز في المرحلة الثانية بالمبادرة سيتم العمل بهم خلال العام الجاري، وتتضمن هذه المشروعات توصيل كافة المرافق الخدمية للقري " الصرف الصحي ومياة الشرب والغاز الطبيعي وإنشاء المدارس التعليمية ومراكز الشباب ومكاتب البريد والوحدات الصحية والكهرباء وأعمال الرصف"، ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بكافة ربوع الوطن.

وشهد القطاع الصناعي، بمحافظة البحيرة، إهتمامًا بالغًا من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إعادة إحياء مصانع الحرير الصناعى بكفر الدوار التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والتي عانت علي مدار السنوات الماضية من التوقف عن العمل لتعطل الماكينات وعدم توافر مسلتزمات الإنتاج في مصانع كفر الدوار للغزل والنسيج التي تعد القلعة الصناعية الثانية بعد غزل المحلة.

وتعد شركة مصر للحرير الصناعى، التي تعمل الدولة حاليًا علي تطويرها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل علي تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تأسست باسم شركة مصر للحرير الصناعى بموجب المرسوم الملكى فى 1946 برئاسة طابوزادا باشا بمساحة 4200 م² لتصنيع خيوط الفسكوز وتم إضافة حوالى 20000 م² وصدر قرار رئيس الجمهورية الرئيس جمال عبد الناصر رقم 119 لسنة 1961 بتأميم الشركة بإجمالى المساحات 280 فدان تقريبا، واستكمالا لتطوير المصانع افتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981 مصنع ألياف البوليستر ثم فى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك عام 1983 تم افتتاح مصنع خيوط البوليستر ثم صدر قرار تقسيم شركة الشركة فى 1998 ليعمل مصنعى ألياف وخيوط البوليستر كشركة مستقلة باسم شركة مصر لألياف وخيوط البوليستر ضمن خطة الدولة لدعم برنامج الخصخصة، ثم صدر قرار ضم الشركتين فى 2008 ليبدأ تطوير مصنع ألياف البوليئستر وتم افتتاحه فى أكتوبر 2010، وكما تم اعتماد النظام الأساسى للشركة فى 2022 حيث تم تعديل غرض الشركة لإنتاج الياف وخيوط البوليستر بالمساحة الحالية وهى 36 فدان.

وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه إعادة الشركة وتطويرها مرة أخري لتكون شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر مركزا إقليميا لإنتاج الفيبربوليستر الفرجن والريسيكل الذى يعد منتج استراتيجى هام لصناعة الغزل والنسيج فى مصر ومصدرا هاما من مصادر زيادة سلة العملات الأجنبية.

وبدأت عمليات تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، هذا بالإضافة لإنشاء منطقتى صناعتين بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى ىمساحة أكثر من 800 فدان خارج الكتلة السكنية، وبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون بلغ 335 مشروعًا بالمنطقة الصناعية فى القطاعات الصناعية المختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وكما بلغ إجمالى عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 85 مشروعا منها مشروعات غذائية وكيماوية ودوائية وبدأ مشروعين بالإنتاج ومشروعين آخرين فى مرحلة التشغيل التجريبى إضافة إلى 12 مشروعا تحت الإنشاء، وتضم المنطقة الصناعية بحوش عيسى، منطقة خاصة بالصناعات النسيجية على مساحة 15 فدانا لإقامة مجمع للصناعات النسيجية والمفروشات وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية المتضمنة إقامة عدد 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

تنفيذ مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 141 مليار و300 مليون جنيه

وفيما شهد قطاع الإسكان بمحافظة البحيرة، خلال الولاية الأولي والثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة كبيرة، حيث تم تنفيذ 9306 مشروعات جديدة بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه، وبلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 6768 مشروعا بتكلفة إجمالية 78 مليارا و 600 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 2538 مشروعا بتكلفة بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.

وبلغت وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم إقامتها مؤخرا بالبحيرة 5174 وحدة سكنية بتكلفة 893 مليون جنيه.

أول منطقة لوجستية تجارية توفر 25 ألف فرص عمل للشباب بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية علي الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، حيث تم وضع حجر الأساس له عام 2019 وتُقام على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه ستساهم في توفير ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

إنشاء أول ميناء للصيد برشيد

ويعد ميناء الصيد برشيد من أهم المشروعات القومية، التي سيتم إفتتاحها خلال العام الجاري، وسيعمل الميناء الجديد على توفير 4000 فرصة عمل لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، ويضم ميناء الصيد برشيد 3 مصانع ( مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج)، وبه ورش لصيانة السفن.

