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السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تجديد الثقة في هشام سعودي وكيلاً لنقابة المهندسين

الدكتور هشام سعودي
الدكتور هشام سعودي
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جدد مجلس نقابة المهندسين المصرية الثقة في الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية كوكيلاً لنقابة المهندسين المصرية بعد فوزه و إعادة انتخابه في انتخابات هيئة مكتب النقابة التى أجريت بمقر النقابة العامة بالقاهرة .


و عقد المجلس الأعلى للنقابة جلسته الأولى و الاجرائية بعد انتخابات التجديد النصفي ٢٠٢٤  بحضور نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي و أعضاء مجلس النقابة العامة من الأعضاء المكملين و ممثلي الشعب الهندسية السبعة و رؤساء النقابات الفرعية .

وجاءت انتخابات هيئة المكتب لاختيار الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ، وانتخاب أمين عام مساعد، وأمين مساعد للصندوق، ويكونوا مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.


وجاء تشكيل هيئة المكتب كالآتي: الدكتور هشام سعودى وكيلاً للنقابة، الدكتور أحمد البدوي وكيلاً ، المهندس محمود عرفات أمين عام، الدكتور معتز طلبة أميناً للصندوق ، المهندس كريم الكسار أمين عام مساعد، الدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد .

يذكر أن الدكتور هشام سعودي كان قد فاز في انتخابات هيئة المكتب في شهر يوليو الماضي كوكيلاً للنقابة ، و يشغل منصب رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية للدورة الثانية على التوالي بعد فوزه في انتخابات النقابة عام ٢٠٢٢ .

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