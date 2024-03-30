تجديد الثقة في هشام سعودي وكيلاً لنقابة المهندسين

جدد مجلس نقابة المهندسين المصرية الثقة في الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية كوكيلاً لنقابة المهندسين المصرية بعد فوزه و إعادة انتخابه في انتخابات هيئة مكتب النقابة التى أجريت بمقر النقابة العامة بالقاهرة .



و عقد المجلس الأعلى للنقابة جلسته الأولى و الاجرائية بعد انتخابات التجديد النصفي ٢٠٢٤ بحضور نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي و أعضاء مجلس النقابة العامة من الأعضاء المكملين و ممثلي الشعب الهندسية السبعة و رؤساء النقابات الفرعية .

وجاءت انتخابات هيئة المكتب لاختيار الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ، وانتخاب أمين عام مساعد، وأمين مساعد للصندوق، ويكونوا مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.



وجاء تشكيل هيئة المكتب كالآتي: الدكتور هشام سعودى وكيلاً للنقابة، الدكتور أحمد البدوي وكيلاً ، المهندس محمود عرفات أمين عام، الدكتور معتز طلبة أميناً للصندوق ، المهندس كريم الكسار أمين عام مساعد، الدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد .

يذكر أن الدكتور هشام سعودي كان قد فاز في انتخابات هيئة المكتب في شهر يوليو الماضي كوكيلاً للنقابة ، و يشغل منصب رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية للدورة الثانية على التوالي بعد فوزه في انتخابات النقابة عام ٢٠٢٢ .