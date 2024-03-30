ads
السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الإغاثة الطبية فى غزة: مستشفيات خان يونس خرجت عن الخدمة بالكامل

مستشفيات خان يونس
مستشفيات خان يونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن المجازر مستمرة في القطاع، مؤكدًا أن الوضع مأساوي بشكل مروع.

وأضاف "ياغي" خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن القطاع قبل حرب غزة كان يعمل به 36 مستشفى والآن 3 مستشفيات فقط بالقطاع بأكمله تعمل.

ونوه إلى أن جميع المستشفيات في محافظة خان يونس، خرجت عن الخدمة، وبالنسبة لرفح مستشفى الأوروبي ومستشفى يوسف النجار، ما زالا يعملان في القطاع.

وأشار إلى أن المواطنين في القطاع لا يستطيعون الحصول على الخدمات الطبية الأولية، الأمر الذي يساهم في زيادة عدد الشهداء والمرضى.

مستشفيات خان يونس جمعية الإغاثة الطبية غزة