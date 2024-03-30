بالصور.. حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين

نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين، حيث تم تكريم أكثر من 90 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بالإضافة إلى تكريم أكثر من 10 معلمين ومعلمات الذين كان لهم دور في تنمية النسق الديني لدى أبنائهم الطلاب.

وشهد الحفل حضور أحمد محمد أحمد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وسيد علي أمين عام مساعد النقابة العامة للمعلمين ورئيس النقابة الفرعية بحلوان، وسيد آدم أمين صندوق زمالة المعلمين ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، ومحمد رشاد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشبرا والشرابية والزاوية الحمراء، ومحمد إمام أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، كما حضر فضيلة الشيخ أحمد عمرو عبداللطيف من الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ عبدالحميد أحمد قطب، وفضيلة الشيخ نصر الدين محمد من وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ سمير حسين إمام مسجد النقابة.

وافتتح الحفل بتلاوة بعض الآيات القرآنية من قبل أحد حفظة القرآن الكريم المكرمين.

وخلال كلمته، أعرب نقيب المعلمين، عن سعادته بمثل هؤلاء الطلاب من حفظة القرآن الكريم، الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للتفاني والاجتهاد في حفظ كتاب الله، مشيداً بدور أولياء أمورهم من المعلمين في توجيه وتشجيع أبنائهم على تحقيق هذا الإنجاز العظيم.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن هذه المناسبة الرائعة تعد حافزاً قوي لجميع الطلاب لمواصلة تحقيق التميز في حفظ القرآن الكريم وتطوير قدراتهم العلمية والروحية، بالإضافة إلى تعزيز قيم القرآن وتحفيز الشباب على الاقتداء بنموذج الحفظة المتميزين.

وقد أعرب الحفظة المكرمون عن سعادتهم وامتنانهم لتلك اللفتة الرائعة من نقابة المهن التعليمية، والتكريم الذي دائماً ما يشجعهم على المزيد من الاجتهاد والتفوق في حفظة القرآن الكريم.

وتضمن الحفل توزيع هدايا تذكارية وشهادات تقدير ومبالغ مالية لحفظة القرآن الكريم، كما تم توزيع دروع على المعلمين المكرمين.