تجهيز 123 مدرسة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

تستعد الكويت لإجراء انتخابات مجلس الأمة 2024، حيث قامت الحكومة بإعداد وتجهيز 123 مدرسة تضم 764 لجنة انتخابية. وقد أعلنت وزارة العدل الكويتية عن تشكيل فريق عمل ميداني بقيادة وكيل الوزارة، هاشم القلاف، لتجهيز المدارس في دورها كمراكز اقتراع.

تم فحص المراكز الانتخابية للتأكد من استعدادها ليوم الانتخابات، كما تم تشكيل لجنة إدارية لتجهيز جميع المتطلبات الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات الضرورية.

ويشمل البنية الانتخابية 5 مدارس كمقرات للجان الرئيسية في الدوائر الخمس، و16 مدرسة في الدائرة الأولى، و18 في الثانية، و22 في الثالثة، و28 في الرابعة، و34 في الخامسة.

وسيتم تشكيل 764 لجنة انتخابية رئيسية وأصلية وفرعية في هذه المدارس، يترأسها قضاة وأعضاء في النيابة العامة. وتم توفير جميع الاحتياجات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية، ورؤساء اللجان الانتخابية، ليوم الانتخابات.

تم عقد عدة اجتماعات توعوية للمشاركين لتوجيههم وإرشادهم حول الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء عملية الانتخابات.