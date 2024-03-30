الدوري الإيطالي.. نابولي يواصل نزيف النقاط بهزيمة مذلة أمام أتلانتا

تلقّى نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، هزيمة مُذلة على ملعبه أمام أتلانتا بنتيجة 3-0، ليُواصل نزيف النقاط ويتراجع في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.

سيطر أتلانتا على مجريات اللعب منذ البداية، وهدد مرمى نابولي في أكثر من مناسبة، تمكن أليكسي ميرانتشوك من تسجيل الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 26، بعد استغلاله لزحام في منطقة جزاء نابولي.

حاول نابولي العودة للمباراة، لكنه لم يُفلح في اختراق دفاع أتلانتا المُنظّم، قبل نهاية الشوط الأول، أضاف جيانلوكا سكاماكا الهدف الثاني لأتلانتا، مُستفيدًا من تمريرة رائعة من زميله ميرانتشوك.

واصل أتلانتا سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، حسم النقاط الثلاث بتسجيل الهدف الثالث عن طريق تيون كوبمينرز في الدقيقة 88، بعد هجمة مُرتدة سريعة.

تُزيد هذه الهزيمة من صعوبة مهمة نابولي في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يتخلف الآن بـ 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل للبطولة.

ويحتل أتلانتا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة بينما يحتل نابولي المركز السابع برصيد 45 نقطة.

