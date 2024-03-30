موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في 20 رمضان

يبحث قطاع كبير من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024، وذلك بالتزامن مع اليوم الـ 20 من شهر رمضان المبارك.



ونشر موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024، ويحيز موعد آذان المغرب 6:13 مساء.

مواقيت الصلاة بالمحافظات



القاهرة:

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024: صلاة الفجر 4:18 صباحًا، الشروق 5:46 صباحًا، صلاة الظهر 11:59 مساءً، صلاة العصر 3:30 مساءً، صلاة المغرب 6:13 مساءً، صلاة العشاء 7:31 مساءً.

الإسكندرية: مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024: صلاة الفجر 4:22 صباحًا، الشروق 5:51 صباحًا، صلاة الظهر 12:04 مساءً، صلاة العصر 3:36 مساءً، صلاة المغرب 6:18 مساءً، صلاة العشاء 7:38 مساءً.

طنطا: مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024: صلاة الفجر 4:19 صباحًا، الشروق 5:47 صباحًا، صلاة الظهر 12:0 مساءً، صلاة العصر 3:32 مساءً، صلاة المغرب 6:14 مساءً، صلاة العشاء 7:33 مساءً.

المنصورة: مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024: صلاة الفجر4:17 صباحًا، الشروق 5:45 صباحًا، صلاة الظهر 11:59 مساءً، صلاة العصر 3:30 مساءً، صلاة المغرب 6:13 مساءً، صلاة العشاء 7:32 مساءً.

أسيوط: مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024: صلاة الفجر 4:23 صباحًا، الشروق 5:48 صباحًا، صلاة الظهر 12:0 مساءً، صلاة العصر 3:29 مساءً، صلاة المغرب 6:12 مساءً، صلاة العشاء 7:28 مساءً.

سوهاج: مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024: صلاة الفجر 4:21 صباحًا، الشروق 5:48 صباحًا، صلاة الظهر 12:00 مساءً، صلاة العصر 3:27 مساءً، صلاة المغرب 6:10 مساءً، صلاة العشاء 7:25 مساءً.

بني سويف: مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 مارس 2024: صلاة الفجر 4:20 صباحًا، الشروق 5:47 صباحًا، صلاة الظهر 12:00 مساءً، صلاة العصر 3:31 مساءً، صلاة المغرب 6:13 مساءً، صلاة العشاء 7:31 مساءً.