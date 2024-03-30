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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ الجيزة يتابع توافر السلع الأساسية ومستلزمات العيد بمعارض أهلا رمضان

توافد المواطنين داخل
توافد المواطنين داخل معرض أهلا رمضان
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعلي رأسها السلع الاستراتيجية " السكر والارز والزيت والمكرونة واللبن والفول و الجبن والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقاً لقوائم الأسعار المحددة بنسب التخفيضات . 

وإطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بكميات وفيرة بمعارض ومنافذ أهلا رمضان بنطاق المحافظة .
وتابع المحافظ توافد المواطنين بحي العمرانية علي معرض اهلا رمضان بشارع ترعه الزمر مشدداً على ضرورة الضخ الدوري للسلع داخل المعرض لتلبيه احتياجات المواطنين والرقابة الدورية للتأكد من جودة المعروضات مع التاكيد علي دعم المعرض بمستلزمات العيد من عارضين للملابس والمأكولات بأسعار مخفضة . 
و شهد منفذ بيع اللحوم بمعرض اهلا رمضان بالعمرانية إقبالاً من المواطنين نظراً لجودة اللحوم المعروضة مع استمرار الدفع بكميات من اللحوم داخل المنفذ للتسهيل علي المواطنين.

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يتابع توافر السلع الاساسية ومستلزمات العيد معرض اهلا رمضان بالعمرانية المتابعة الدورية للتأكد من إستمرار توافر السلع واللحوم