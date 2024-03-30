الدوري الألماني.. مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام يونيون برلين

أعلن الجهاز الفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت تشكيل لاعبيه الرسمي، لمباراة يونيون برلين، التي تقام اليوم، على ملعب كومرتسبانك أرينا في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.

يُشارك المصري عمر مرموش أساسيًا مع إينتراخت فرانكفورت في خط الوسط، مُواصلًا تألقه مع الفريق هذا الموسم.

ويُقدم مرموش مُستويات جيدة منذ انضمامه إلى فرانكفورت، حيث سجل 10 أهداف في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي وصنع 6 آخرين خلال 21 مباراة خاضها، ما جعله أحد أهم لاعبي الفريق.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - وليان باتشو

خط الوسط: إيريك إبيمبا- إلياس السخيري - ماريو جوتزه - نيلز نكونكو

خط الهجوم: عمر مرموش - أنسجار كناوف - هوجو إيكيتيكي

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد يونيون برلين فى المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.

