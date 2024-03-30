أبرزهم السعيد وماهر.. غيابات الزمالك أمام فيوتشر في الكونفدرالية

يغيب عن قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر غدا الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كل من، محمود حمدي الونش، عبدالله السعيد، سيف جعفر، ناصر ماهر، محمد عبدالشافي، محمد عاطف، محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، سيد نيمار، محمود علاء، ترافيس موتيابا، وذلك لأسباب مختلفة ما بين الإصابات وعدم القيد الأفريقي .

كان جوميز مدرب الزمالك قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر وضمت كل من، محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين - حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.