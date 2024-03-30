برلماني: مبادرة خفض أسعار السلع تؤكد الانحياز للشارع والرقابة على الأسواق أولوية

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ملف الأسعار من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، ومن ثم المبادرة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لتصل إلى 30% عقب عيد الفطر وذلك لتتواكب مع انخفاض سعر الدولار بنسبة 40% عن السوق السوداء، كذلك الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، سينعكس على الشارع بصورة كبيرة.



وأوضح الديب، أن مبادرة خفض أسعار السلع بادرة طيبة من قبل الحكومة، وتعكس الانحياز الصريح للشارع، والحرص طوال الوقت على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه، ومن ثم هذه المبادرة سيكون لها دور كبير فى التيسير على الفئات البسيطة، شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، خاصة وأن الأسعار تمس حياة المواطن بشكل مباشر .



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل علي التنسيق مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، والذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق في مصر، من أجل تنفيذ المبادرة، متابعا:" وفي حقيقة الأمر هذه المبادرة ستساهم بقوة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.



وأكد إبراهيم الديب، أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن فى الشارع المصرى، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة للوقوف على تنفيذ المبادرة واستفادة المواطن البسيط.