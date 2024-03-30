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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

زيزو وشيكابالا على رأس قائمة الزمالك للقاء فيوتشر في الكونفدرالية

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة  فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد باستاد السلام.
 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.
خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك فيوتشر محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد مصطفي زيزو