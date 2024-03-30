ads
السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على آخر استعدادات الزمالك لمواجهة فيوتشر بربع نهائي الكونفيدرالية

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء غدا الأحد، مع فريق فيوتشر ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب السلام.

وحدد المدرب جوميز ترتيبات اليوم الأخير قبل لقاء فيوتشر، حيث سيخوض الفريق الأبيض مرانه الختامي في التاسعة والربع على ملعب السلام، ثم ينتظم الفريق بعد ذلك في معسكر مغلق بالقائمة التي ستخوض اللقاء.

ويعقد المدرب جوميز مؤتمر صحفي في التاسعة الإ ربع للحديث عن مواجهة فيوتشر المرتقبة، وفي السابعة والنصف من مساء اليوم يعقد الاجتماع الفني للمباراة.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفيوتشر غدا الأحد، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 من شهر أبريل المقبل على استاد القاهرة.

الزمالك فيوتشر كأس الكونفيدرالية الأفريقية أيمن مصطفى