تعرف على آخر استعدادات الزمالك لمواجهة فيوتشر بربع نهائي الكونفيدرالية

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء غدا الأحد، مع فريق فيوتشر ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب السلام.

وحدد المدرب جوميز ترتيبات اليوم الأخير قبل لقاء فيوتشر، حيث سيخوض الفريق الأبيض مرانه الختامي في التاسعة والربع على ملعب السلام، ثم ينتظم الفريق بعد ذلك في معسكر مغلق بالقائمة التي ستخوض اللقاء.

ويعقد المدرب جوميز مؤتمر صحفي في التاسعة الإ ربع للحديث عن مواجهة فيوتشر المرتقبة، وفي السابعة والنصف من مساء اليوم يعقد الاجتماع الفني للمباراة.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفيوتشر غدا الأحد، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 من شهر أبريل المقبل على استاد القاهرة.