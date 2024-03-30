جوميز يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك استعدادا لفيوتشر

يعقد البرتغالي جوميز مدرب فريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، مساء اليوم السبت، للحديث عن مواجهة فريق فيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتحدث جوميز مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، ويكشف نقاط قوة وضعف فريق فيوتشر قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويلتقي فريق الزمالك مساء غدا الأحد مع فريق فيوتشر ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 أكتوبر المقبل .

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية في نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي مع المدرب السويسري كريستيان جروس.