فيديو.. عزيز الشافعي يطرح موسيقى "جودر" عبر يوتيوب

طرح الملحن عزيز الشافعي، الموسيقى التصويرية لتتر بداية مسلسل “جودر: ألف ليلة وليلة” من بطولة الفنان ياسر جلال، حيث لاقت استحسان الجمهور عقب عرض الحلقات الأولى للمسلسل الثلاثاء الماضي.

التتر والفواصل الموسيقية داخل الحلقات من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي. ويعرض المسلسل في تمام الـ8:30 مساءً على قناة “ON”، ويعاد في الـ9:45 صباحًا.

تدور الأحداث في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ (سالم) و(سليم) و(جودر)، حيث تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) للوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.