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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحقيق حول حدوث انفجار داخل مركبة نيلية بالدقى

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة 6 أشخاص إثر انفجار كوب زجاجي كبير داخل مركب "ذهبية".

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحادث واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم حول الواقعة

تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادثة. وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 وبعد التحقيقات، تبيّن أن الحادثة وقعت أثناء سير المركب عندما انفجر كوب زجاجي كبير، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينما نجا 12 آخرين كانوا على متن المركب.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، وفتحت النيابة العامة تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادثة.

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