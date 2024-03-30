محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض "أهلًا رمضان"

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، معرض أهلًا رمضان بميدان الـ 47، لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ،والتخفيف من الأعباء، على كاهل المواطنين، خلال شهر رمضان المبارك.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المعارض تم إقامتها فى إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، لافتًا أن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية إحتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والإهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية من خلال الـ 16 منفذاً المنتشرة بكافة مراكز المحافظة، لإتاحة جميع السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والإستقرار فى حركة الأسواق، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، والقوات المسلحة، هذا بإلإضافة إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و"أمان" بوزارة الداخلية، وكذا فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، وذلك من خلال التوسع فى إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطرى، وإعلان قوائم اسعار البيع للمواطنين وضبط الاسواق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الاكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور ، وأحمد عيسي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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