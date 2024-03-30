إصابة 3 ضباط ومترجم مدني في غارة إسرائيلية على آلية عسكرية تابعة لـ"اليونيفيل" جنوب لبنان

شن الطيران المسير الإسرائيلي، غارة قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط جنوب لبنان على آلية عسكرية تابعة لليونيفيل، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى من جنود اليونيفيل وجريح لبناني.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم /السبت/، أن سيارة رباعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة UNTSO قرب النقطة B37 على الخط الأزرق، على الحدود مع فلسطين المحتلة، تعرضت قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم أثناء قيامها بدورية منسقة بالقرب من بلدة رميش، إلى اعتداء بغارة مسيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط ومترجم مدني، إصابة أحدهم حرجة".

وأضافت أن "العمل جار حاليا لنقلهم بواسطة مروحية تابعة لـ"اليونيفيل".

وأشارت إلى أن "الآلية التابعة للمراقبين الدوليين التي استهدفتها المسيّرة الإسرائيلية في وادي قطمون في أطراف بلدة رميش، كانت تضم ثلاثة ضباط استرالي، تشيلي، ونرويجي إضافة الى مترجم لبناني".

ومن جهة أخرى، شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة الطيبة، استهدفت الأحياء لجهة العويضة ومشروع الطيبة، وأسفر العدوان عن تدمير 3 منازل من دون تسجيل إصابات بشرية.