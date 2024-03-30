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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بقتل طالب بسبب لهوه أمام مسكنهم بالزيتون

ارشيفيه
ارشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد  حبس 3  أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان بسبب لهوه  أمام منزلهم، وإحداثه تلفيات بسيارتهم دون قصد 15 يوما  علي ذمة التحقيقات.


وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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