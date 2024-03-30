ارتفاع الحرارة ومستوى المحيطات.. خبيرة شئون بيئية تكشف مخاطر ظاهرة النينيو (فيديو)

كشفت فيفي كلاب، خبيرة شئون بيئية، عن مخاطر ظاهرة النينيو التي تؤثر على ارتفاع مستويات المحيطات، قائلة إن هذا الارتفاع له تأثير كبير جدًا، حيث إننا نشهد ارتفاع سطح المياه، وارتفاع حرارة الأرض، والتي تنتقل للغلاف الجوي، وتؤثر على المناخ العالمي.

وأضافت "كلاب"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع المحيطات لها تأثيرات جمة يمكن أن تسبب الجفاف في القرن الإفريقي، أو تسبب الفيضانات في مناطق بالصين، أو الممر الجاف بأمريكا.

وأوضحت الخبيرة في شئون البيئة، أنه سواء الجفاف أو الفيضانات فكلاهما له تأثير اقتصادي واجتماعي وصحي وبيئي بكل المجالات، لافتة إلى أن ظاهرة "النينيو" أظهرت قلقا كبيرا خلال العامين الماضيين، وما زالت مراكز الأرصاد الكبيرة تعمل على تحليلها.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تعتبر من أقوى الظواهر الطبيعية في تقلب نظام المناخ، منوهة إلى أن ذوبان الجليد في القمم والأنهار الجليدية يؤثر على منسوب المحيطات.