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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المؤبد لمسجل خطر في حيازة مواد مخدرة بالقاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بالسجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالازبكية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات بقيام متهم بالاتجار في مواد مخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة   ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي  اقراص الترامادول المخدرة ولفافات من  الهيروين المخدر، وسلاح أبيض مطواة وميزان حساس، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهه المتهم، اعترف  بالاتجار في المواد المخدرة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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