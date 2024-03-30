أعلام الأقاليم| مصطفى رجب.. الموال السبعاوي

جميع الأقاليم المصرية تشترك في هذا الكم الكبير من المبدعين الذين تفتخر مصر بهم وكان لهم دور بارز في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الإبداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان "العودة إلى الجذور تتناول من خلالها عطاءهم الأدبي وسيرتهم الذاتية، وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

هو واحد من أهم الشعراء المعاصرين الذين لهم عظيم الأثر في الحياة الثقافية والإبداعية إنه الشاعر مصطفى رجب أحد أبناء محافظة سوهاج، ساهم في إعداد جيل من الكُتاب والباحثين والشعراء ، كما أنه أحد رواد الشعر الحلمنتيشي في مصر وله باع كبير في هذا الشأن.

شارك الشاعر مصطفى رجب في الكثير من الندوات والمؤتمرات مناقشا وباحثا أو من خلال دوره كعضو بهيئة التدريس بكلية التربية بجامعة سوهاج، عمل "رجب" كرئيس تحرير للمجلة الدورية العلمية "الثقافة والتنمية" الصادرة عن جمعية الثقافة بسوهاج.

أصدر مصطفى رجب عددا من الإصدارات الشعرية والنقدية، من أهمها "حلمنتشيات ابن رجب"، العولمة.. ذلك الخطر القادم"، "الإعلام التربوي"، و"دراسات لغوية "وغيرها من الإصدارات.

قدم الشاعر مصطفى رجب “الموال السبعاوي” عن الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي يعتبر عمدة الموال، كما تنوعت إسهاماته بين النشاطات العلمية والمجتمعية والإعلامية والتربوية مستحضرا ضرورة التربية وتجذرها في الوعي الشعبي الذي عظم من دور التربية فكانت الأغنية الشعبية تستدعيها للخلاص وقت الشدة.

الشاعر مصطفى رجب له العديد من الإصدارات العلمية المختلفة منها ديوان المتنبي بشرح الواحدي، تشريح الصهيونية: مقالات وكتب، تاريخ التربية الإسلامية من خلال كتب الطبقات والتراجم، الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية لمحمد بن أحمد الأهدل، نحو ثقافة إسلامية، فيض المنان في علوم القرآن .