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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس 3 متهمين في سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة مدينة نصر اليوم السبت، حبس 3 متهمين في سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات السيارات بمدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة تلقي قسم شرطة مدينة نصر معلومات تفيد قيام المتهمين بسرقة محتويات السيارة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات ضبط كل من  (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات،  وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وأرشد عن هاتف محمول “من متحصلات نشاطه”.
كما تم ضبط شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث،  لقيامهما بسرقة 2 جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (الجهازين المشار إليهما)،  وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

4 أيام علي ذمة التحقيقات ارتكاب جرائم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إجراء التحريات أجهزة الأمن الم القبض على 3 اشخاص المباحث الجنائية