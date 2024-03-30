وزير الشباب والرياضة: لا توجد أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن

نفى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجود أزمة بين الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وبين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مشيرا إلى أن فترة التوقف الأولى لم يشارك فيها اللاعب محمد صلاح للإصابة، مؤكدا أنه مع فترة اللعب الدولي في يونيو المقبل سيكون صلاح قد تعافي تماما من الإصابة التي كان يعاني منها في فترة سابقة، وسيشارك بقوة خلال هذه الفترة، ولا توجد خلافات.

جاء ذلك، خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لمدينة بنها.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه لا توجد أية أزمات ولا نختلق أية أزمات وهدفنا استقرار اللاعبين بالمنتخب وتقديم أداء متميز خلال الفترة المقبلة، وتحقيق مكاسب تنشر الفرحة على أبناء الوطن العاشق لكرة القدم.

وثمن الوزير، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الرياضة المصرية وتحديث البنية التحتية في الإنشاءات الرياضية في الجمهورية الجديدة، وهذا ما لمسناه في افتتاح استاد العاصمة الجديد.

واستطرد الوزير، أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير العمل في كافة المنشآت الرياضية في النوادي ومراكز الشباب والهيئات الشبابية للتطوير ودعم الفرق في مختلف الألعاب للوصول إلى مفهوم رياضة القمة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 14 ستاد على مستوى الجمهورية بفكر اقتصادي واستثماري يوفر الأنشطة المختلفة ويحقق عائد يعود بالنفع على اعمال الصيانة والتطوير كما يوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وزير الشباب والرياضة

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