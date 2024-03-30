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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

شهرزاد تحاول قتل شهريار في رابع حلقات "جودر"

جودر
جودر
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طرحت الشركة المتحدة الحلقة الرابعة من مسلسل المغامرة والتشويق “جودر: ألف ليلة وليلة” من بطولة الفنان ياسر جلال، والتي شهدت عدد من الأحداث الهامة.

شهدت أحداث الحلقة، قدوم شواهي (نور) إلى القاهرة لمحاولة الإيقاع بجودر (ياسر جلال) عن طريق إغواء أخيه سالم (وليد فواز) ومحاولة بث التفرقة بينهما. كما شهدت الحلقة تسلل دنيا زاد إلى قصر الملك شهريار لمقابلة شقيقتها شهرزاد (ياسمين رئيس) وإعطائها خنجرًا لقتل شهريار أثناء نومه، وتنتهي أحداث الحلقة عند هذه المحاولة. 

في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ (سالم) و(سليم) و(جودر)، حيث تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) للوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

جودر ألف ليلة وليلة الحلقة الرابعة