ads
السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

شبورة مائية ومائل للحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد ، حيث  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ودافئ علي السواحل الشمالية وحار جنوب الصعيد وطقس لطيف ليلا  وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء. 

كما يشهد الاحد  شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مدن القناة  ووسط سيناء. 

كما يشهد نشاط رياح علي مناطق من  القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية على فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29  للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 15 ، وعلى جنوب الصعيد 34 العظمي والصغري 18 درجة .

الارصاد حالة الطقس درجات الحرارة