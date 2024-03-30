شبورة مائية ومائل للحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ودافئ علي السواحل الشمالية وحار جنوب الصعيد وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد الاحد شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 15 ، وعلى جنوب الصعيد 34 العظمي والصغري 18 درجة .